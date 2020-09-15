أرمينيا: معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستسهم فى استقرار المنطقة

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن الجانبين تناولا العلاقات الأرمينية العربية، خصوصا فى ضوء الأبعاد التاريخية العميقة لهذه العلاقات، وما تمثله الجاليات الأرمينية الكبيرة فى عددٍ من الدول العربية من إضافة مهمة ومؤثرة للتنمية والثقافة فى هذه البلدان.

وأضاف المصدر أن الجانبين تناولا عدداً من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الفلسطينى، حيث اتفق الطرفان على مركزية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذه العناصر تُمثل الطريق الوحيد لإحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل، ومن ثمّ فى المنطقة على اتساعها.