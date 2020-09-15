قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقات أبراهام يجب أن تعالج ”أي ذرة شك“ في السبب وراء سعي الإمارات للحصول على المقاتلة الأمريكية إف-35.
ووصف قرقاش اتفاق السلام المنتظر توقيعه اليوم مع إسرائيل بـ ”الإيجابي للغاية“، وسيحقق النتائج التي ”نريد أن نراها“، مؤكدا سعي بلاده لتحديث جيشها وطلبها الحصول على المقاتلة ”إف-35“ منذ وقت طويل.
وبين قرقاش أن المقاتلة ”إف-16“ التي هي عماد القوات الجوية الإماراتية عمرها الآن 20 عاما.
وعلق قرقاش على دعم المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن لاتفاق أبراهام بالقول إنه ”أمر مشجع كثيرا“، مضيفا: ”لا يوجد ما يدعو الإمارات لعدم التكيف مع إدارة أمريكية جديدة“.
وأضاف الوزير الإماراتي أن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية سيضع حدا لتقويض حل الدولتين، مبينا أن توقيع اتفاق التطبيع لا يعني أن المهمة انتهت، لكنه بداية لمزيد من الاستقرار والرخاء الاقتصادي.
وأوضح أن ثمة حاجة لانفراجة استراتيجية، لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، مؤكدا أن الاتفاق مع إسرائيل هو السبيل للمضي قدما في المنطقة.
واعتبر قرقاش أن الإمارات كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، مؤكدا أن سياسة الكراسي الشاغرة أدت لوقائع كارثية للقضية الفلسطينية.
وشدد قرقاش على أن الوساطة الأمريكية ضمانة لتعليق ضم الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لمراجعة مبادرة السلام العربية التي اعتبرها لا تزال هي حجر الزاوية، لكن أسلوب عدم التواصل مع إسرائيل لم يجد نفعا.
وأضاف قرقاش أن الإمارات ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في السنوات القادمة، لكن عليهم قيادة المسيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرقاش: اتفاقات أبراهام يجب أن تعالج الشك في سعي الإمارات للحصول على... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.