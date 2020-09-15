قرقاش : سلامنا مع إسرائيل قرار سيادى وثابتون على دعم قضية فلسطين

شدد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، على أن موقف الإمارات ثابت نحو دعم الموقف الفلسطينى، لكنه أكد فى الوقت ذاته على أنه "علينا أن نبحث عن مقاربة جديدة لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى".





وتزامنًا مع توقيع اتفاقيتى السلام من جانب الإمارات والبحرين مع إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قال قرقاش، إن توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية تبعث على الأمل والتفاؤل، لافتًا إلى أنها فرصة لتعزيز الحضور الإماراتى الحضارى والاقتصادى والثقافى من خلال استبدال المقاطعة بالتواصل.

وأضاف الوزير الإماراتى:" الاتفاق يقدم لنا فرصة لدعم ملموس أكثر للموقف الفلسطينى"، مؤكدًا على أن جهود الإمارات نجحت فى وقف ضم أراضى الضفة الغربية لإسرائيل، وهو ما كان خطرًا يهدد حل الدولتين.

كما اعتبر قرقاش، معاهدة السلام الإماراتية مع إسرائيل هى بمثابة اختراق استراتيجى بعد عقود من مراوحة المكان بالنسبة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، قائلاً إن " خطاب رفض السلام أدى إلى نتائج كارثية، ويجب أن نعتمد مقاربة عقلانية جديدة لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة".

كما أشار إلى أن تحديث الإمارات لقواتها الجوية وجيشها مطلب مشروع يستحق التلبية، إلا أنه لا ارتباط بينه وبين معاهدة السلام مع إسرائيل، مضيفًا: "إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل قرار سيادى إماراتى يجب أن يحترمه الجميع".