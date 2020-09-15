سفير واشنطن فى إسرائيل : سنرى المزيد من السلام والتعاون فى الشرق الأوسط

أكد السفير الأمريكى لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الثلاثاء، على عقد اتفاقيات دبلوماسية مرتقبة فى المنطقة بعد توقيع معاهدة السلام من جانب الإمارات والبحرين مع إسرائيل.





وفى تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، قبيل توقيع الاتفاق التاريخى لإسرائيل مع الإمارات والبحرين فى البيت الأبيض، قال فريدمان: "هذه الإتفاقات تمثل فرصة كبيرة للتغيير نحو الأفضل، وفرصة لا يمكن وصفها للشعوب الثلاثة". وأشار السفير الأمريكى إلى وجود دول أخرى فى المنطقة تريد السلام، وأن الأمر لن يقتصر على البحرين والإمارات، قائلاً: "سنرى المزيد من السلام والتعاون فى الشرق الأوسط".

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