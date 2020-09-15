آل نهيان : السلام سيغير الشرق الأوسط وليس مجرد شعار لأجل المكاسب

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان : "البحث عن السلام مبدأ أصيل، ونشهد اليوم فعلًا سيغير الشرق الأوسط ويبعث الأمل حول العالم"، لافتًا إلى أن وقف ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية سيدفع جهود السلام إلى الأمام.
وأكد آل نهيان على أن معاهدة السلام هذه تاريخية لكل أطرافها، وأن ثمارها ستنعكس على المنطقة بأكملها، مضيفًا أن "معاهدة السلام مع إسرائيل ستمكننا من الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتحقيق آماله بإقامة دولته المستقلة".
وأكد وزير خارجية الإمارات أن دولته عززت التزامها بالقيم الإنسانية التى أرساها مؤسس الدولة الشيخ زايد، مشددًا على أن السلام يحتاج إلى شجاعة، وأن السلام هو منهج الإمارات وستكون إنجازاته مشرقة
وتوجه الشيخ عبد الله بالشكر لرئيس الوزراء الإسرائيلى على اختيار السلام ووقف ضم الأراضى الفلسطينية، لافتًا إلى أن معاهدة السلام لم تكن ممكنة لولا جهود الرئيس الأمريكى وفريقه الذى عمل بجهد لإنجاز تلك المبادرة.
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