بالأسماء والوثائق.. المسمارى يكشف أسماء خلية سبها الإرهابية بينهم مصرية

وقال المسمارى، خلال مؤتمر صحفى فى بنغازى، مساء اليوم، أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم هم: الليبى عثمان العبار، الذى خرج من بنغازى فى 2017، وقم بتفجير المبنى، وكذلك الليبى أبو عبدالله، الخليفة الجديد لتنظيم داعش فى ليبيا، الذى لم يتم التحصل على أى وثيقة له.

وأضاف أن زوجة الإرهابى أبو عبدالله تحمل الجنسية المصرية، وتدعى نجلاء محمود عفيفى حسين، وهى أيضًا زوجة الداعشى السابق فى تنظيم بيت المقدس، ويدعى مسحون، وهو مسجون فى مصر، كما أن ابنيها عبدالله ومصطفى فى سجون مصر، وهى من محافظة بنى سويف.

وأشارت الداعشية إلى أنها لا تعرف الاسم الحقيقى لزوجها أبو عبد الله، وأن الزواج تم بحضور اثنين شهود فقط.

أما السعوديين، هم: سعود بن مرزى الحربى، ولقبه أبو حبيب الجزوى، والثانى هو عبد المحسن بن معتق المحمدى، وجواز سفره صادر من المدينة المنورة، والثالث هو محمد بن رشدى بن مبارك، وجواز سفره من جده، ودخلوا الأراضى السورية عبر السودان.

وأضاف أن المجموعة الثانية من مصر، كانت تضم: محمد ماهر عبد اللطيف شعرواى، مواليد 1991، من القليوبية، ودخل إلى ليبيا عبر الصحراء والتحق بتنظيم داعش.

أما الإرهابى الكينى، فهو سعيد سنجوما، مواليد 1997، ودخل ليبيا بشكل غير شرعى، والسودانى اسمه محمد محمد على، والنيجيرى أبو بكر الصديق حسين، ودخلوا إلى ليبيا عبر السودان.

وأشار المسمارى إلى استمرار التحقيقات مع النساء المقبوض عليهم خلال العملية، لافتًا إلى مصادرة عدد من أجهزة الكمبيوتر والأسلحة الخاصة بالمجموعة الإرهابية.