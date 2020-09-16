ننشر بعض نصوص معاهدة الإمارات وإسرائيل .. تعزيز الحوار بين الأديان

كما تنص المعاهدة على أن "البلدين يرغبان فى إقامة علاقات دبلوماسية وودية، ويهدفان للتعاون وجعل العلاقات طبيعية بالكامل، والسير فى طريق جديد يفتح باب الطاقات الكبرى الكامنة فى المنطقة".
وجاء فى الاتفاق أن "التحديات المطروحة على الشرق الأوسط لن تجد حلها إلا بالتعاون وليس الحرب"، كما أن الطرفين "عقدا العزم على تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار لدولتيهما".
كما أقر الطرفان بـ"أهمية استتباب الأمن وتكريس السلام فى المنطقة والعالم، اعتمادا على التفاهم المتبادل والتعايش".
وحسب النص، شجع البلدان أيضا "مساعى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، بقصد ترسيخ ثقافة السلام بين الديانات الثلاث والبشرية جمعاء".
وتسعى الإمارات وإسرائيل، وفقا للمعاهدة، إلى "اجتثاث الفكر المتطرف وإنهاء النزاعات، من أجل منح كل الأطفال مستقبلا أفضل".
ووقع المعاهدة من الجانب الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وشهد الحدث التاريخى الذى جرى فى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.
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