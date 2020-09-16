الكويت تحدد إجراءات موظفيها الوافدين ممن تعذرت عليهم العودة

وذكرت التربية الكويتية، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بالموظفين غير الخاضعين لنظام العطلات المدرسية، فإن الموظف الذى غادر الكويت فى إجازة دورية قبل 12 مارس الماضى، وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران، فإنه يعتبر فى فترة العطلة الرسمية وأيام الراحة التى قررها مجلس الوزراء الكويتى، ويستحق مرتبه خلال فترة تعطيل العمل.
وأوضحت أنه يجوز للموظف الذى غادر الكويت عقب انتهاء تعطيل العمل فى الجهات الحكومية، واستمرار تعذر عودته لمباشرة العمل، أن يطلب منحه إجازة دورية فى حدود رصيده، ويجوز له طلب منحه احدى الإجازات المقررة قانونا، ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما.
وأضافت أنه يمكنه أيضا أن يطلب الإجازة هاتفيا أو بأى وسيلة أخرى، وفى حالة عدم توافر شروط منح أى نوع من أنواع الإجازات، فإن الموظف يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهرى ولا يستحق مرتباته، عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.
وتابعت أنه فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لنظام العطلات المدرسية، فإن الموظف الذى غادر البلاد قبل تعطيل العمل، وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران، فيطبق بشأنه ما تقرر للخاضعين لنظام العطلات المدرسية بشأن تعطيل عمل المعلمين، مع ما يترتب عليه من آثار.
ولفتت إلى أنه عقب انتهاء تعطيل العمل واستمرار تعذر عودة الموظف الذى غادر الكويت لمباشرة العمل، فإنه اعتبارا من تاريخ بداية عمل العاملين بالمدارس حسب المرحلة الدراسية وفق ما نصت عليه القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإنه يجوز له طلب منحه احدى الإجازات المقررة قانونا، ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوما.
وأشارت التربية الكويتية إلى أنه يمكن أن يكون طلب الإجازة هاتفيا أو بأى وسيلة أخرى، وفى حالة عدم توافر شروط منح أى نوع من أنواع الإجازات، فإنه يعتبر منقطعا عن العمل بعذر قهرى ولا يستحق مرتباته، عملا بقاعدة الأجر مقابل العمل.
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