قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
وذكر المجلس في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن تعليق دخول المصلين سيكون بعد صلاة الجمعة المقبلة، حفاظا على حياة المواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بالفيروس.
وجاء قرار تعليق دخول المصلين إلى الأقصى بعد استماع المجلس لتوصيات المرجعيات الطبية والصحية الفلسطينية التي أوصت بذلك.
وكان عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس علي الجبريني قد أعلن مساء أمس عن وفاة مقدسية وإصابة 207 آخرين بالفيروس خلال الثلاثاء، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في المدينة إلى 43 حالة منذ بداية انتشار الجائحة، فيما ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات النشطة حاليا إلى 1966 بعد تسجيل 148 حالة شفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.