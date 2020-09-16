النايض فى رسالة للأمم المتحدة: اختيار السراج نتج عنه 5 سنوات كارثية

وجه عارف على النايض، رئيس كتلة إحياء ليبيا، رسالة إلى ستيفانى ويليامز، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ببعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، يشكو خلالها أن تجاهل الأمم المتحدة القائمة التى أرسلها البرلمان الليبى المنتخب فى عام 2015، واختيار فايز السراج رئيسا للحكومة كان سببا فى 5 أعوام كارثية.





وقال النايض، فى رسالته: "أرى أن من الأهمية بمكان أن أوجه عناية سعادتكم إلى الحقيقة المنسية المتمثلة فى قيام البرلمان الليبى المنتخب حسب الأصول، مجلس النواب بكامله، فى جلسة كاملة مكتملة النصاب عقدها فى سبتمبر 2015 وبأغلبية كبيرة بوضع قائمة تضمنت 14 اسمًا وإرسالها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا آنذاك لاختيار رئيس الوزراء ونائبه من بينهم، على أن يختار المؤتمر الوطنى العام حينها النائب الثانى وفق توافقات الأطراف المعنية".

وأضاف: "إلا أنه مما يؤسف له ولسوء حظ الشعب الليبى، تجاهلت الأمم المتحدة القائمة المذكورة التى أرسلها البرلمان الليبى المنتخب فى عام 2015 واختارت فايز السراج رغم أنه لم يكن من بين الأسماء التى ضمتها القائمة المذكورة فى خطوة تسببت بشكل جوهرى فى إخفاق السراج مرتين فى أن يحظى بثقة البرلمان ما نتج عنه 5 أعوام كارثية من الانقسام والصراع حكمت ليبيا خلالها سلطة تنفيذية رفضتها الهيئة التشريعية المنتخبة رفضًا قاطعًا وهو أمر أكدته جميع الأحكام القانونية الملزمة الصادرة عن المحاكم الليبية في القضايا المرفوعة أمامها بوضوح وبدون مواربة".

وتابع النايض: "لما كانت الأمم المتحدة تُجرى حاليًا الاستعدادات لعقد "الحوار الليبى" فى جنيف قريبًا، يجب أن نتذكر جميعًا أن هذا المرسوم البرلمانى لم يزل ساريًا وفقًا للإعلان الدستورى والقانون الليبى ومقبولاً لدى المحاكم الليبية، حيث إنه لم يجر عليه أى بطلان ما يجعله قائمًا وملزمًا من الناحية الدستورية والقانونية".

واختتم: "عليه، بصفتى مواطن ليبى تشرَّف بأن تضمه القائمة المذكورة بين من اختارهم البرلمان الليبى المنتخب حسب الأصول، أتطلع إلى دعمكم للتأكد من أن يراعى مسار جنيف للحوار الليبى برعاية الأمم المتحدة المرسوم البرلمانى المرفق الذى أرسله رئيس مجلس النواب الليبى إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا آنذاك".