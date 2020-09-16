أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإطلاق صافرات إنذار من السفارة الأمريكية فى بغداد وأنباء عن استهدافها بصاروخ كاتيوشا.



أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإطلاق صافرات إنذار من السفارة الأمريكية فى بغداد وأنباء عن استهدافها بصاروخ كاتيوشا. وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، أعلنت أمس الثلاثاء، التصدى لهجوم بصواريخ كاتيوشا، استهدف السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء، وذلك عبر منظومة "سيرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. أنباء عن استهداف السفارة الأمريكية فى بغداد بصاروخ كاتيوشا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.