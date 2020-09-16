إسقاط طائرة حوثية مسيرة غرب اليمن

وأفاد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة، بحسب موقع العربية الحدث، أنه تم رصد طائرة استطلاع للميليشيات الحوثية حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية جنوب غربى مدينة الدريهمى وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

وتعد هذه الطائرة الرابعة من نوعها، والتى تم إسقاطها فى قطاع مدينة الدريهمى خلال سبتمبر الجارى.

وبحسب بيان الإعلام العسكرى، فإن قطاع الدريهمى شهد إسقاط العديد من الطائرات المسيرة الحوثية خلال الأشهر الماضية، والتى شهدت سلسلة محاولات تسلل وهجمات حوثية لفتح ثغرة صوب مركز المديرية لإنقاذ عناصرها المحاصرين داخل بعض الأحياء السكنية متخذة من الأهالى دروعا بشرية، باءت جميعها بالفشل.