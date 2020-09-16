جعجع: إحباط المبادرة الفرنسية ومحاولة إنهائها جريمة ولا يوجد إلا حل واحد

وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ما يحيط بتشكيل الحكومة في لبنان بأنه "مهزلة حقيقة"، معتبرا أن إحباط المبادرة الفرنسية ومحاولة إنهائها، جريمة.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "بعدما أعطى جميع الأفرقاء السياسيين كلمتهم بتسهيل تشكيل حكومة جديدة، تعمل على لملمة الأوضاع بالبلاد، وإعادة الحياة للدورة الاقتصادية، عدنا لنسمع بالنظريات التي كانت قد أدت أصلا لخراب البلاد".

وأضاف أن "المبادرة الفرنسية هي محاولة كبيرة وجدية لإنقاذ لبنان، وإحباطها ومحاولة إنهائها بهذا الشكل هي جريمة"·

وختم قائلا: "يوما بعد يوم يتأكد ألا أمل يرجى بوجود هذه المجموعة الحاكمة. ولن ينقذ البلاد إلا انتخابات نيابية مبكرة سريعا للوصول إلى أكثرية نيابية جديدة ومجموعة حاكمة جديدة."

وكان مسؤول فرنسي قال لرويترز إن "فرنسا تأسف لأن الزعماء السياسيين اللبنانيين لم ينجحوا في الوفاء بالتعهدات التي قطعوها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر 2020 وفقا للإطار الزمني المعلن".

وأضاف "لم يفت الأوان بعد... يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل أخيرا لمصلحة لبنان وحده من خلال السماح لمصطفى أديب بتشكيل حكومة على مستوى خطورة الوضع".