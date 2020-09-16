العراق : 82 وفاة و4357 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 82 وفاة و 4357 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 82 وفاة و 4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت الوزارة فى تقريرها اليومى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن العدد الإجمالى للوفيات بلغ 8248 والإصابات 303059.

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