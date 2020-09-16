جعجع: المجموعة الحاكمة فى لبنان تعرقل تشكيل الحكومة وتحبط المبادرة الفرنسية

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن المجموعة السياسية الحاكمة فى لبنان تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، وتحبط المبادرة الفرنسية التى تمثل محاولة جدية لإنقاذ البلاد على نحو يمثل جريمة حقيقية بحق لبنان.





واعتبر جعجع، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن ما يشهده لبنان فى موضوع تشكيل الحكومة هو "مهزلة حقيقية"، موضحا أن جميع الفرقاء السياسيين كانوا قد تعهدوا بتسهيل تشكيل الحكومة على أسس مختلفة، بحيث تكون حكومة إنقاذ تعمل على ضبط أوضاع لبنان بأسرع وقت ممكن، وإعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية بالحد الأدنى.

وأضاف : "عدنا لنسمع عند الوصول إلى نقطة تشكيل هكذا حكومة، بالنظريات التى كانت قد أدت أصلا إلى خراب لبنان، من قبيل أن الكتل النيابية لن تعطى الثقة للحكومة إذا لم تتم استشارتها فى أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب عليهم، وهذا ما كان يحصل فى السنوات الـ15 الأخيرة والذى أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من انهيار".

وشدد على أن المبادرة التى تقودها فرنسا تمثل محاولة كبيرة وجدية لإنقاذ لبنان، وأن إحباطها ومحاولة إنهائها بهذا الشكل هى جريمة.

وتابع: "يوما بعد يوم يتأكد ألا أمل يُرجى بوجود هذه المجموعة الحاكمة، ولن ينقذ البلاد إلا انتخابات نيابية مبكرة سريعا للوصول إلى أكثرية نيابية جديدة ومجموعة حاكمة جديدة".

ويصر الثنائى الشيعى (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية فى الحكومة الجديدة التى كُلف الدكتور مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائى للوزير الذى سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة فى تسمية ممثليهما فى الحكومة مع تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.

وفى المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" فى الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالى، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" فى غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان" والتى تنص ضمن بنودها على المداورة فى الحقائب الوزارية بين مختلف الطوائف وعدم استئثار أى طائفة بأى حقيبة وزارية بعينها.