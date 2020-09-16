سفير السعودية يقيم حفل تكريم للملحق الثقافى المعين ويكرم نظيره السابق

كما رحب السفير نقلى، بالملحق الثقافى المعين بالسفارة الدكتور أحمد الفريح، وبالمستشار بالسفارة خالد عسيرى، اللذين باشرا عملهما مؤخرا متمنيا لهما التوفيق والسداد فى عملهما.

ونوه السفير أسامة نقلى، بجهود الدكتور خالد النامى، خلال فترة عمله فى الملحقية والتى بذلها فى خدمة الطلبة والمبتعثين السعوديين فى مصر، وإسهامه الايجابى فى التواصل مع الجانب المصرى لتسهيل وحل كل ما يعترضهم.

وهنأ السفير، الملحق الثقافى الجديد الدكتور أحمد الفريح، متمنيًا له التوفيق فى منصبه لخدمة ورعاية مصالح الطلبة والمبتعثين السعوديين فى مصر.

وفى ختام اللقاء، الذى حضره نائب السفير عبدالله الشمرى والملاحق ومدراء المكاتب السعودية بالسفارة ورؤساء الأقسام، سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة درعا تذكاريا للدكتور خالد النامى، معرباً عن خالص شكره له ومتمنيا له دوام التوفيق والنجاح.