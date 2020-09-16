بعد استقالته.. السراج : الحكومة لم تكن تعمل فى أجواء طبيعية

وقال السراج، فى كلمة متلفزة بحسب سكاى نيوز : "بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتى الصادقة فى تسليم مهامى للسلطة التنفيذية القادمة فى موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم".

وذكر أن الحكومة لم تكن تعمل فى أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية.. واجهنا هذه الصعوبات منذ اليوم الأول".

ورحب السراج بما تم إعلانه إلى حدود الساعة فى المشاورات الليبية التى ترعاها الأمم المتحدة، مضيفا : "ونشد على أيدى الجميع لإنجاز المزيد".

ويأتى هذا الإعلان بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبى، احتجاجا على أداء حكومة السراج.

وكانت الاحتجاجات تطالب برحيل السراج، بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لاسيما الشبان، بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد.