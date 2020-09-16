عاجل.. السراج يعلن استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

وطالب السراج، خلال تصريحاته له نقلتها قناة العربية الحدث، لجنة الحوار، تشكيل سلطة تنفيذية تضمن انتقالا سلميا للسطة نهاية أكتوبر. وأكد السراج، أنه باق فى منصبه حتى تسليم السلطة لرئيس وزراء جديد.

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