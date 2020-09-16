الكويت : 3 وفيات و698 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات و698 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة، أن إجمالى عدد حالات الوفاة المرتبطة بكورونا فى البلاد ارتفع إلى 571 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 96999 إصابة.

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