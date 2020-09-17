باحث ليبى : إعلان السراح رغبته تقديم استقالته يحمل نية سيئة

قال الكاتب والباحث السياسى، عبد الحكيم معتوق، إن إعلان فايز السراج رغبته فى الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التى ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل، صدر عن "نية سيئة وليست صادقة كما زعم".





وكان رئيس حكومة الوفاق فى طرابلس الليبية، فايز السراج، قال فى كلمة متلفزة، مساء الأربعاء "أعلن للجميع رغبتى الصادقة فى تسليم مهامى للسلطة التنفيذية القادمة فى موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل".

وقال معتوق، فى تصريحات، أرودتها "سكاى نيوز عربية"، اليوم الخميس، إن الجميع كانوا يتوقعون استقالة السراج "لكنه فاجأنا بأنه ينتوى تسليم السلطة إلى الجسم الذى سيتكون عن لجنة الحوار".

وأضاف أن السراج يدرك أن ذلك الحوار قد يطول، وقد أراد نزع فتيل الانفجار الذى كان يحدث فى العاصمة ومدن ليبية عدة برغبة الكثير من الشباب فى الخروج والتظاهر بمناسبة يوم الشهيد.

واعتبر "معتوق" أن رئيس حكومة الوفاق، يلعب على المادة الرابعة من اتفاق الصخيرات، لافتا إلى أن تركيا قد تكون من أوعزت للسراج للخروج بهذا الإعلان فى هذا التوقيت.

ونبه الباحث السياسى إلى تصريح لتحالف تنظيم الإخوان- الجماعة الليبية المقاتلة - لفت إلى أن خروج السراج أو بقائه لا يؤثر، اعتمادا على "مرجعية الصخيرات" المفترضة.

وأضاف "معتوق" أن الإخوان يدركون أنهم لن ينجحوا فى الانتخابات حتى لو "أجبروا الناس على التصويت لهم على أسنة الرماح".