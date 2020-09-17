الجزائر تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت الصحة الجزائرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1645 حالة، فيما سجلت خلال 24 الساعة الماضية 159 حالة تعافى ليرتفع إلى 34517.

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