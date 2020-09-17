الأردن تحدد شروط عودة العمالة المصرية الحاصلة على إجازات قبل 18 مارس

وحددت الوزارة في بيان لها، العمال المصريين الحاصلين على إجازات خروج وعودة قبل 18 مارس 2020، والذين انتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم في الخارج بعد تاريخه بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، بحسب وكالة "أنباء الأردن".

وأضافت، أن "قرار وزير العمل نضال البطاينة، لا يشمل من غادروا بعد التاريخ المذكور ولا يحق لهم الدخول للأراضى الأردنية".

وذكرت الوزارة أن آلية العودة وفق إجراءات تشمل: تقديم صاحب العمل طلب تجديد تصريح العمل، وتعهده بإجراء الفحص الطبي للعامل، خلال فترة لا تزيد على شهر، بالإضافة إلى استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل وحصول العامل على فحص طبي لائق صحيا".

وأوضحت أنه "يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفير العامل إذا كانت نتيجة فحصه الطبي غير لائق صحيا على نفقة صاحب العمل، على ألا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بهذا الخصوص".