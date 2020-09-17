عاجل و فيديو .. اندلاع حريق ضخم بمحافظة ميسان فى مكة

وقالت إمارة مكة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن أجهزة الدفاع المدنى فى ميسان، تباشر حريقا اندلع بمجموعة أشجار فى جبل "عمد" بمركز ثقيف، ومازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.

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