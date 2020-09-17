الجيش الليبى يطالب بمحاكمة المشرى: خائن وعميل لقطر

قال المسمارى فى مؤتمر صحفى نقلته صحيفة "المرصد" الليبية، إنه "لا يجب أن يتحدث عن مستقبل الدولة الليبية لأنه عميل لقطر، والقيادة العامة للجيش لديها عشرات الوثائق التى تدين خيانته وعمالته".

وأضاف أنه يتعين محاسبة خالد المشرى بتهمة الخيانة العظمى، وليس الإرهاب فقط، وعرض جزءًا من ملفه الأمنى والذى أظهر أنه نزيل سابق بسجن بوسليم من 1998 إلى 2006 فى قضايا إرهاب.

وكشف المسمارى عن وثائق من الخارجية القطرية تؤكد أن المشرى يتلقى راتبا بقيمة 250 ألف دولار شهريًا مع آخرين من قبل المخابرات القطرية، نظير عمالته فى ليبيا.

كما أعرب متحدّث الجيش عن احترام الهدنة قائلًا: "ما زلنا فى احترام كامل لوقف إطلاق النار بكافّة المواقع، ولا توجد أى مناوشات غرب سرت ونعطى فرصة للحوار السياسى".

وحول عملية الجيش ضد تنظيم داعش فى سبها، أكّد ارتباط التنظيم بالإخوان، مشيرًا إلى تصريحات "الإرهابى عبدالحكيم بلحاج" التى وصف فيها إرهابيى داعش بالسياح فى الجنوب الليبي.