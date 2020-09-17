رئيس الوزراء الأردني: لن نصل إلى السلام العادل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها...

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، إن الأردن ثابت في موقفه تجاه القضية الفلسطينية، ويسعى دائما إلى وحدة الصف العربي.
وأضاف خلال مداخلته "إذاعة حسنى"، أنه "لن نصل إلى السلام العادل والشامل إذا استمرت إسرائيل بإجراءاتها الأحادية".
وعبر "إذاعة jbc"، قال الرزاز، إن "جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائما في جميع المحافل العربية والدولية أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "الأردن يسعى دائما إلى وحدة الصف العربي".
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