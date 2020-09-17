السعودية تعلن استئناف العمرة بشروط

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فأن ما جاء فى المقترحات، أن یتم البدء بعمرة الداخل، وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعید ثابتة وتفویج مقنن مماثل وقریب من تفویج الحجاج بساعات وأوقات معینة، كما سيتم إطلاق تطبیق أو منصة یتم من خلالھا التقدیم لغرض أداء العمرة.

وأضافت أن المقترحات تضمنت التأكد من حصول المعتمر على شھادة طبیة تثبت سلامته من فیروس كورونا، وأیضا العمل على ترتیب بروتوكولات مماثلة وقریبة من بروتوكول الحج.

يُذكر أن السعودية أوقفت إصدار تأشيرات العمرة بنهاية فبراير الماضى، و تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين فى بداية مارس الماضى، لاستمرار تفشى فيروس كورونا.