الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات فريدمان بشأن استبدال دحلان بعباس

ألمح السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى رغبة الإدارة الأمريكية في وصول القيادي في حركة فتح، ورئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي فيها، محمد دحلان، إلى قيادة الشعب الفلسطيني.

وقال فريدمان ردًا على سؤال لصحيفة ”إسرائيل اليوم“ الإسرائيلية، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى استبدال دحلان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ليكون زعيما للفلسطينيين: ”نحن نفكر في ذلك“، لكنه استدرك بالقول: ”ليس لدينا مصلحة بالتدخل لترتيب القيادة الفلسطينية“.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن ”سياسة التهديد والضغوط المستمرة ومحاولات الابتزاز الأمريكي للرئيس محمود عباس والقيادة، سيكون مصيرها الفشل“.

وأضاف ردًا على فريدمان: أن ”الشعب الفلسطيني هو وحده من يقرر قيادته وفق الأسس الديمقراطية التي أرستها منظمة التحرير الفلسطينية في الحياة السياسية الفلسطينية، وليس عبر التهديد والوعيد وسياسة الابتزاز التي يحاول السفير الأمريكي لدى إسرائيل من خلالها الضغط على قيادة شعبنا الفلسطيني“، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

بدوره، قال التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح الذي يرأسه دحلان: إن ”كلام فريدمان مرفوض ومدان وغير مقبول على محمد دحلان قبل أي فلسطيني آخر، مذكراً بمقولة دحلان بأن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يختار قيادته عبر صناديق الاقتراع“.

وقال المتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني: إن ”أقوال فريدمان بمثابة إهانة للشعب الفلسطيني، وخارجة عن الأصول الدبلوماسية وتدخل في شؤون شعبنا الفلسطيني“.