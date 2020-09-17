عقوبات وإجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا فى الأردن

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام فى الأردن، أمجد العضايلة، عن منع التجمعات فى الأفراح والأعراس وبيوت العزاء، مشيرا إلى أن "القرار يأتى لمتابعة تنفيذ القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الحالى بشأن إجراءات الحد من تفشى فيروس كورونا".

وأوضح أنه تقرر منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا، وكذلك منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر فى حالة الوفاة على المشاركة فى مراسم الدفن بالحد الأدنى.

كما يلزم القرار الأشخاص المتواجدين أو المشاركين فى أى من التجمعات التى نص عليها أمر الدفاع (16) بـ"التقيد بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11".

ويشمل القرار كذلك "إلزام المنشآت بعدم السماح بأى تجمع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به".

وتوعد القرار بمعاقبة المخالفين بـ"الحبس من 3 أشهر إلى عام، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا".