البرلمان العربى يدين استهداف الحوثيين للمدنيين والمنشآت فى السعودية

وجدد رئيس البرلمان العربى مطالبته المجتمع الدولى بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها فى تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التى يقوم بها النظام الإيرانى الداعم والممول لميليشيا الحوثى وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية فى المنطقة.
وأعرب مشعل عن تضامن ووقوف البرلمان العربى التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيهما، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيهما.
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