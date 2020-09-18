عاجل .. جرحى فى انفجار عنيف بمدينة بصرى الشام السورية

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بسماع دوى انفجار عنيف فى حى القلعة بمدينة بصرى الشام بريف درعا، جنوب سوريا، مساء اليوم الخميس، نتيجة عبوة ناسفة استهدفت قيادى فى الفيلق الخامس المدعوم من روسيا.





وأشار المرصد إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح بليغة، فى حين هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع التفجير وسط انتشار أمنى كبير فى الحى. وأوضح المرصد، أنه بذلك ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضى وحتى اليوم إلى أكثر من 669.

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