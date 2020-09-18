الشرطة العراقية: انفجار المعهد الأمريكى لم يسفر عن خسائر بشرية

وقالت المديرية فى بيان، إنه تم "استهداف المعهد الأمريكى لتدريس اللغة الإنجليزية بـ عبوة ناسفة ".
وأضافت أن "الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط ولا خسائر بشرية"، مؤكدة "فتح تحقيق حول استهداف المعهد".
يشار إلى أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا لقوات التحالف الدولى فى محافظة بابل، وسط العراق، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وأصدرت خلية الإعلام الأمنى العراقية بيانا، جاء فيه أن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لشركة متعاقدة مع التحالف الدولى فى بابل.
وأضافت أن "العبوة انفجرت فى رتل تابع لإحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولى على الطريق السريع بمنطقة المسيب فى محافظة بابل، ولم تسفر عن خسائر مادية أو بشرية".
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