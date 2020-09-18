جوتيريش يحذر من عواقب كارثية على اليمن والمنطقة بسبب صافر

ووفقا لموقع "سكاي نيوز عربية"، نقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى اليمن عن جوتيريش خلال الاجتماع الوزارى حول اليمن قوله، اليوم الخميس، إن هجمات الحوثيين بـ الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية لا تزال مستمرة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن التصعيد العسكرى فى مأرب وغيرها لا يؤدى إلا إلى تعطيل الجهود لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.