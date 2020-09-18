الأردن يعلن عن إصابة أول كلب بفيروس كورونا

وقال مصدر فى وزارة الصحة لوكالة الأنباء الرسمية بترا إنه تم أخذ عينة من صاحب الكلب وجاره فى المنزل بمدينة الرمثا شمالى البلاد، لكن النتيجة يتوقع أن تظهر الجمعة.

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية بصدد عزل منزل صاحب الكلب عملا بالبروتوكول الطبى المعتمد مع هذه الحالات.