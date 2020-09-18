جعجع: مطالبة حزب الله باختيار وزير المالية يضرب المبادرة الفرنسية

اعتبر السياسى اللبنانى المعارض، سمير جعجع، أن مطالبة حزب الله وحركة أمل باختيار وزير المالية فى الحكومة الجديدة، يضرب المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته "فى الصميم"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





وقال رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، أمس الخميس، إنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة، بعدما أثار تعثر الجهود حتى الآن شكوكًا بشأن آفاق المبادرة الفرنسية.

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