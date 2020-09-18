الجيش الليبى : التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط بشكل يخدم المواطنين

كشفت القيادة العامة للجيش الليبى، اليوم الجمعة، أنه وبمشاركتها الفعالة بدأ الحوار الليبى- الليبى الداخلى، بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسى أحمد معيتيق وشيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبى، وتم التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبى بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين فى المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، وتشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف.





وقالت القيادة العامة- فى بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية- إنه وفى نهاية المناقشات تم التوافق على صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وتم التوقيع على هذا الاتفاق وتم طرحه للتصديق، واليوم فى الثامن عشر من سبتمبر كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق، والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة فى مدينة سرت، حيث تتم المفاوضات، ولكن وعلى ضوء هذه الإنجازات قامت ميليشيات الإخوان الإرهابية فى طرابلس بقيادة خالد المشرى بالضغط على أحمد معيتيق فى محاولاتها المتكررة فى خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت". وتابعت القيادة "بغض النظر عن هذه الخروقات، نحن مازلنا منفتحين على الحوار الليبى- الليبى الداخلى وجاهزون للعمل على أساس الاتفاقية التى تم إبرامها والتوافق عليها ومدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء الحوار وترحب بكل الجهود التى من خلالها سيتم الحفاظ على وحدة ليبيا، ونعلم بأن الحالة الاقتصادية الصعبة التى نعيشها اليوم أثرت فى الشعب الليبى فى الغرب والشرق والجنوب والليبيين فى الخارج، لذلك وعلى إثر الاتفاق المشترك مع شيوخ القبائل نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد، كما نأمل بأنه وخلال هذه الفترة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات فى إطار الحوار الليبى- الليبى الداخلى بقيادة أحمد معيتيق وبأنه سيتم تنفيذها لمصلحة الشعب الليبى ومستقبل ليبيا".

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