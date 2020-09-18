عاجل .. الجيش الليبى يعلن تشكيل لجنة فنية لتوزيع إيرادات النفط

وأوضح المسمارى، فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة الفنية تشرف على إيرادات النفط وتضمن توزيعها بشكل عادل، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ الليبية.
وشدد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى على أن "اللجنة المشتركة هدفها إعداد ميزانية مشتركة من عوائد النفط، مضيفا "ندعم المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين الحقول وموانئ التصدير".
كما أوضح أن "بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبى، وهدفنا عدم استفادة الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة وتركيا من عائدات النفط الليبى".
وقال أيضا: "اتفقنا على اعتماد سعر صرف موحد للدولار فى ليبيا، وفتح المقاصة بين المصارف فى كافة مناطق البلاد.
كما أعلن فتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية فى كل المناطق الليبية.
وأعلن القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، فى وقت سابق اليوم الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع اتخاذ كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التى تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، مؤكدا حرص الجيش الليبى على أن يؤدى ذلك إلى تحسين المستوى المعيشى للمواطن الليبى.
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