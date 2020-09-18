حفتر : استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه فى تمويل الإرهاب

وقال حفتر، فى تصريح أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم، إنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع اتخاذ كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التى تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، مؤكدا حرص الجيش الليبى على أن يؤدى ذلك إلى تحسين المستوى المعيشى للمواطن الليبى.

وأشار إلى أن المبادرات السياسية التى قدمت سابقا أخفقت فى حل الأزمة الليبية، موضحا أنها ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبى.