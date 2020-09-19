



قالت وزارة الصحة المغربية إنها وقعت اتفاقا مع شركة آر-فارم الروسية لشراء لقاح للوقاية من مرض فيروس كورونا يتم إنتاجه بموجب ترخيص من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك مع اقتراب العدد الإجمالى للإصابات فى المملكة من 100 ألف.

وأعطت أسترازينيكا ترخيصا لآر-فارم فى يوليو لإنتاج اللقاح الذى تطوره مع جامعة أكسفورد. وبدأ المغرب هذا الشهر المشاركة فى التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية. وسجلت البلاد رقما قياسيا يوميا بلغ 2760 إصابة الجمعة ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 97264 حالة بينهم 1755 حالة وفاة. وقالت أسترازينيكا إنها قريبة من الوصول إلى طاقة إنتاج ثلاثة مليارات جرعة فى مواقع تم إنشاؤها فى مختلف أنحاء العالم، وكذلك الاستعانة بجهات تصنيع أخرى لإمداد مختلف الحكومات والمنظمات. كما أن لديها سجل طلبات أكثر من أى شركة أخرى لتطوير اللقاحات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع اقتراب الإصابات من 100 ألف .. المغرب يطلب شراء كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.