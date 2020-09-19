عاجل .. عارف النايض : استئناف تصدير النفط الليبى أولى خطوات بناء الدولة

وأضاف النايض، فى تصريح له، اليوم السبت، أن الاتفاق يعالج الأسباب العميقة للحروب والتوترات، ويفتح صفحة جديدة من الإنصاف لكل المناطق والمدن والقرى والمواطنين.

وتابع: "أول خطوات بناء الدولة الليبية الموحدة هى الإنصاف والتوزيع العادل لمقدرات ليبيا على كل الليبيين، ونبذ الاستكبار والاستحواذ والغلبة والفساد".

وشدد على أن الاتفاق يجفف منابع الإرهاب ويحرم عصابات الظلام من غنائمهم التى سرقوها على مدى قرابة العشر سنوات، مضيفًا: "الآن حصحص الحق وسيتضح للشعب الليبى من هم خانقوه".

وعن اصطفاف أحمد معيتيق مع ليبيا بدلًا من مصالح مدينة أو فئة معينة، قال: "يفتح باب مصالحة وطنية حقيقية بين الوطنيين فى مصراتة وإخوانهم فى باقى ليبيا، ويقطع الطريق على رؤوس الفتن من العصابات المؤدلجة التى مزقت الوطن".