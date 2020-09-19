وأضاف النايض، فى تصريح له، اليوم السبت، أن الاتفاق يعالج الأسباب العميقة للحروب والتوترات، ويفتح صفحة جديدة من الإنصاف لكل المناطق والمدن والقرى والمواطنين.
وتابع: "أول خطوات بناء الدولة الليبية الموحدة هى الإنصاف والتوزيع العادل لمقدرات ليبيا على كل الليبيين، ونبذ الاستكبار والاستحواذ والغلبة والفساد".
وشدد على أن الاتفاق يجفف منابع الإرهاب ويحرم عصابات الظلام من غنائمهم التى سرقوها على مدى قرابة العشر سنوات، مضيفًا: "الآن حصحص الحق وسيتضح للشعب الليبى من هم خانقوه".
وعن اصطفاف أحمد معيتيق مع ليبيا بدلًا من مصالح مدينة أو فئة معينة، قال: "يفتح باب مصالحة وطنية حقيقية بين الوطنيين فى مصراتة وإخوانهم فى باقى ليبيا، ويقطع الطريق على رؤوس الفتن من العصابات المؤدلجة التى مزقت الوطن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. عارف النايض : استئناف تصدير النفط الليبى أولى خطوات بناء الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.