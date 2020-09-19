فرنسا : نأسف لعدم وفاء ساسة لبنان بتعهداتهم

نبهت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة، على ضرورة أن تضطلع القوى السياسية فى لبنان بمسؤولياتها، وتعمل على تشكيل حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى أديب.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، فى إفادة صحفية يومية: "فى الوقت الذى يواجه فيه لبنان أزمة غير مسبوقة، فإن فرنسا تأسف لعدم وفاء الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التى التزموا بها فى أول سبتمبر وفقاً للإطار الزمنى المعلن". وأضافت: "نحث كل القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة دون تأخير على التشكيلة (التى رشحها) مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبنانى". وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد حدد 15 سبتمبر الجارى موعدًا نهائيًا لتشكيل حكومة، وتعتمد الحكومة الفرنسية على سياسيين يجرى اختيارهم وفق نظام المحاصصة الطائفى لتشكيل حكومة لبنانية على وجه السرعة، وتنفيذ إصلاحات تخرج البلاد من أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين عامى 1975 و1990.

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