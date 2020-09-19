نجل أمير الكويت يعلق على حصول والده على وسام الاستحقاق العسكري من...

علق الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير الكويت على منح والده وسام الاستحقاق العسكري من الرئيس الأمريكي دونال ترامب.

وقال الشيخ ناصر الصباح: "هذه المبادرة الكريمة تمثل اعترافا بالدور الكبير والمسيرة الدؤوبة لسمو أمير البلاد في بناء وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع الولايات المتحدة انطلاقا من علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع بلدينا وشعبينا على مدى عقود"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت السفارة الكويتية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، قد أعلنت عن منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتسلم التكريم بالنيابة عن أمير الكويت، نجله الأكبر، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب صحيفة "النهار" الكويتية.

​وبتلك المناسبة، غردت السفارة الكويتية بالولايات المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نبارك لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة قائد أعلى، مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في يوليو/ تموز أن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، وأضافت حينها أن الأمير البالغ من العمر 91 عاما في حالة مستقرة بعد إجراء جراحة ناجحة.