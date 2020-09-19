مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين فى هجوم قرب قاعدة عسكرية وسط الصومال

ووفقا لتقارير إعلامية محلية فى الصومال، فقد لاذ المسلحون بالفرار من موقع الحادث الذى شهدته مدينة بلدوينى، ولم يتسنى معرفة هويتهم. فيما وصلت قوات الأمن الصومالية إلى موقع الهجوم وطوقت مكان الحادث، حيث بدأت عملية البحث عن منفذيه فى محيط المطعم.

وأشارت التقارير إلى أن المطعم كان قريبا من قاعدة عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام الإفريقية فى الصومال "أميصوم"، حيث توجد فيها قوات جيبوتية، بينما يرتاد المطعم مدنيون وعسكريون.

ولم تعلق السلطات فى مدينة بلدوينى على الهجوم حتى اللحظة، بينما لم تعلن جهة ما مسؤوليتها عنه، بينما تشير أصابع الاتهام إلى حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة التى اشتهرت بهذا النوع من الهجمات.