سوريا : هولندا تستخدم محكمة العدل الدولية لتخطى الأمم المتحدة

اتهمت الخارجية السورية، اليوم السبت، هولندا بمحاولة تخطى الأمم المتحدة والقانون الدولى، وذلك غداة تلويح لاهاى بمقاضاة قادة دمشق أمام المحكمة الجنائية الدولية باتهامات انتهاك حقوق الإنسان واستخدام أسلحة كيماوية.





وقالت الخارجية السورية، إن هولندا تستخدم محكمة العدل الدولية لتخطى الأمم المتحدة والقانون الدولى فى انتهاك تعهداتها والتزاماتها.

وكانت هولندا أعلنت، أمس الجمعة، اعتزامها تقديم دعوى قضائية ضد سوريا أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعيًا لمحاسبة حكومة الرئيس بشار الأسد على ما اعتبرته انتهاكات لحقوق الإنسان، إذ تتضمن الدعوى اتهامات ضد سوريا "تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية".

ووفقا لما ورد فى رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندى للبرلمان، أمس الجمعة، ونشرتها رويترز، أوضح أنه تم إبلاغ سوريا بـ"الخطوة القانونية" التى تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى، والمختصة بالبت فى النزاعات بين الدول.

وكتب وزير الخارجية الهولندى ستيف بلوك، قائلا: "اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولى على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب".