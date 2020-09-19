إيطاليا ترحب بإعلان السراج استقالته من رئاسة الوفاق

رحبت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، بإعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، نيته لترك منصبه بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أن ذلك الإعلان يعبر عن مسؤولية كبيرة فى مرحلة حرجة من تاريخ ليبيا.





ووفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية، قالت الخارجية فى بيان لها، إن "إيطاليا تابعت بعناية تصريحات السراج عن عزمه ترك منصبه بحلول نهاية أكتوبر، ما يفسح المجال للسلطة التنفيذية الجديدة التى يجب أن تنبثق عن المفاوضات فى إطار الحوار السياسى الليبى تحت رعاية الأمم المتحدة". كما أعربت الخارجية الإيطالية عن أملها فى أن تدعم جميع الأطراف بشكل مسؤول مسار الحوار نحو حل متفق عليه للأزمة فى إطار عملية برلين، مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبى.

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