البرلمان العربى يثمن دعم السعودية لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة كورونا

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذا الدعم السخى يأتى امتدادًا للمواقف النبيلة والمساهمات الإنسانية والتنموية الرائدة التى تقدمها المملكة العربية السعودية، تعزيزاً للتضامن مع دول وشعوب العالم ودعماً للاستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، كما يعكس الدور الريادى للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، باعتبارها أحد الدول الداعمة والممولة الرئيسيّة لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة فى العديد من الدول المتضررة من هذه الجائحة.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن شكر وتقدير البرلمان العربى للمملكة العربية السعودية لتقديم هذا الدعم السخى والذى يأتى فى هذا التوقيت الهام، الذى حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من تفشى فيروس كورونا بشكل لافت فى الشهرين القادمين وأن مواجهة الوباء ستكون أصعب، والحاجة الماسَّة لدعم برامج الصحة ومكافحة الأوبئة فى عدد من الدول النامية والمناطق الأكثر ضعفاً، الأمر الذى يستوجب تكثيف الجهود العالمية لمكافحة هذه الجائحة ودعم الجهود التى تقوم بها الأمم المتحدة فى هذا الشأن.

ودعا رئيس البرلمان العربى المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية والدول المانحة إلى المشاركة بفاعلية فى دعم جهود الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة فى مكافحة جائحة كورونا؛ لتعزيز الاستجابة العالمية الواسعة فى مكافحة هذا الوباء والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية على الدول، وخاصة الدول النامية.