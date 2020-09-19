السعودية تسجل 28 وفاة و551 إصابة جديدة بكورونا

كما أعلنت الوزارة بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تسجيل 551 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 329271، فى حين تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 309430 شخصاً.

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