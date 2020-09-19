العراق : 83 وفاة و3907 إصابات بكورونا





أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 83 وفاة و3907 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 8491 وفاة و315597 إصابة.

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