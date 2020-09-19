الخارجية الليبية تدعو البعثة الأممية للتعامل بإيجابية مع إعادة إنتاج النفط

كما دعت البعثة الأممية لدى ليبيا بشكل خاص إلى "التعامل بإيجابية مع هذا الإعلان".
وأضافت الخارجية فى بيان أوردته بوابة الوسط الاخبارية الليبية - أنها تدعو جميع دول العالم، لا سيما البعثة الأممية إلى التعامل بإيجابية مع هذا الإعلان الشجاع، وضمان تدفق النفط وفق الشروط المتفق عليها، وعمل اللجنة الفنية المشتركة بين الأطراف الليبية بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بكل سهولة ويسر.
وأشارت إلى أن الإعلان يساهم فى حل مشكلة توقف الكهربا الناتجة عن نقص الوقود، معتبرة أن توقف الكهرباء يكبد المواطن والمؤسسات الحيوية المرتبطة بالديزل والغاز خسائر جمة.
واعتبرت الخارجية أن استئناف إنتاج وتصدير النفط، وحل معضلة عدم التوزيع العادل لعائداته يشمل عدم استخدام الأموال لتمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية، وعدم دعم الجماعات الظلامية والمرتزقة الإرهابيين الأجانب، وشراء الأسلحة لاستخدامها ضد أبناء شعبنا، وحرمان أكثر من ثلثى الشعب الليبى، الذى يخرج النفط من تحت أقدامه، من عائداته.
وشددت على ضروة التوزيع العادل للثروة على الليبيين جميعًا فى كل المدن والمناطق، وضمان التوزيع العادل للجميع، وليس تقاسم المواقع فقط، موجهة التحية إلى القوات المسلحة الليبية، وحرس المنشآت النفطية الذين حافظوا على ثروة الليبيين، وحموا المنشآت النفطية.
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