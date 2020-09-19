أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تسجيل وفاتين و690 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 221 وفاة و 63879 إصابة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين : وفاتان و690 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.