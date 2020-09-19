فيديو .. تونسيون يتظاهرون للمطالبة بفتح ملفات الإخوان

اجتمع المئات من التونسيين، اليوم السبت، فى مسيرة شعبية للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وكشف الحقائق حول الراعين له ورفع الغطاء السياسى عنه، وللدفاع عن مدنية الدولة وحماية أمنها القومى من سياسات تنظيم الإخوان.





وحسبما أفادت قناة "الحدث" انطلقت المسيرة التى دعا لها "الحزب الدستورى الحر" من أمام مقر وزارة العدل متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة تونس، بمشاركة رئيسة الحزب عبير موسى التى قالت فى كلمة مقتضبة لها الجمعة: "يجب أن تنسق تونس مع المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب". وشارك فى المسيرة شخصيات سياسية وحقوقية وعائلة ضحية العملية الإرهابية الأخيرة التى وقعت قبل أسبوعين فى مدينة سوسة، واستهدفت دورية للشرطة وراح ضحيتها فرد أمن وجرح آخر. كما هتف المتظاهرون "تونس حرة، الإخوان على برا" و"يا إرهابى يا جبان أمن تونس لا يهان" و"الشعب يريد قضاء مستقل" و"المرأة تونسية وليست إخوانجية"، ورفعوا شعارات تندد بتغول تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة.

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